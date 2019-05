Un medic din Târgu Mureș își donează salariul după derapajul lui Cătălin Rădulescu. „Din țară nu plec!”

14:00

Deputatul Corneliu Bichineţ, vicepreședinte al PMP, a declarat, marţi, că actualul executiv ar trebui să rămână la guvernare. Bichineț a invocat faptul că, ”de bine, de rău”, cabinetul Dăncilă are un program de guvernare, în timp ce USR sau PNL nu ar oferi acest lucru imediat. ”De bine, de rău, actualul guvern are un program, […] Post-ul Susținere din PMP pentru Dăncilă. Bichineț: De bine, de rău actualul guvern are program apare prima dată în Libertatea.ro.