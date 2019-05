europarlamentare2019/ Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la desfăşurarea procesului de votare în diaspora

16:50

Organizaţia Salvaţi Copiii România ajută în acest an peste 72.000 de copii să supravieţuiască, mulţumită unei investiţii estimate la 5 milioane de euro, pentru dotarea a 96 de maternităţi şi secţii de nou-născuţi din toate judeţele, cu 620 de echipamente medicale, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, preşedintele organizaţiei, Gabriela Alexandrescu."În programul din acest an, Salvaţi Copiii şi-a propus să ajungă în 49 de maternităţi, cu 115 echipamente (...). Ajungem în 30 de judeţe. (...) Până la sfârşitul acestui an, Salvaţi Copiii ajunge în 96 de maternităţi, cu 630 de echipamente pentru 72.000 de nou-născuţi. O investiţie de 5 milioane de euro din banii celor care au înţeles că zona aceasta de neonatologie fără echipamente performante nu poate să facă performanţă", a declarat Gabriela Alexandrescu.Potrivit sursei citate, a scăzut mortalitatea infantilă în România în ultimii ani şi Sibiul are şansa să fie primul judeţ din România care să aibă o rată a mortalităţii de 3,6 la mie, cât e media din Uniunea Europeană."Vestea bună este că am reuşit să scădem mortalitatea infantilă. Când am început noi programul, statistica arăta 11 la mie mortalitate, acum a ajuns la 6,7 la mie. Suntem pe un trend descendent, încurajator, dar mai avem de lucru până la cel puţin 3,6 la mie cât e media Uniunii Europene, de aceea spuneam că ar fi minunat ca judeţul Sibiu să fie primul care ajunge la acest nivel. (...) În prezent, în România sunt 1.366 de copii care decedează înaintea vârstei de un an şi considerăm că o treime cel puţin din aceste decese pot fi prevenite. (...) Judeţul Sibiu are o rată de 6,3 la mie, este sub media pe ţară, care e de 6,7 la mie, numai că primeşte foarte multe cazuri grave şi dificile aici, în tratament. Judeţele cu cea mai mare mortalitate infantilă sunt Botoşani, Vrancea, Călăraşi şi Caraş-Severin, aici sunt procente de peste 12 la mie", a explicat Gabriela Alexandrescu.Organizaţia Salvaţi Copiii a dotat marţi, spitalele din municipiile Sibiu şi Mediaş cu aparatură pentru copiii nou-născuţi, în valoare de peste 50.000 de euro."Vrem să încurajăm Sibiul, că ştim că au o echipă fantastică aici la spital, dar şi la Mediaş, să devină primul judeţ care să aibă o mortalitate aproape de media europeană. Am dori să facem tot ce este posibil ca să ajutăm acest lucru. Astăzi am venit cu un ventilator neonatal performant, începând din 2014 am avut şi alte donaţii constând în incubatoare, masă radiantă, ventilatoare, în valoare de 94.000 de euro şi ventilatorul neonatal de astăzi are o valoare de 32.000 de euro. (...) Am revenit aici, pentru că este nevoie de echipamente aici la Neonatologie, la Terapie Intensivă, sunt îngrijiţi şi salvaţi copii foarte dificili, cazuri foarte dificile, deserveşte Maternitatea şi secţia nu numai judeţul Sibiu, dar şi judeţul Alba (...) şi Vâlcea. Vin aici pentru că ştiu că echipa de profesionişti sunt pregătiţi să-i salveze", a explicat Gabriela Alexandrescu.În Maternitatea din Sibiu, în anul 2018 s-au născut 3.165 de copii, dintre care 331 au fost naşteri premature. În anul 2019 s-au înregistrat peste 1.100 de naşteri, dintre acestea peste 150 fiind premature. În anul 2018, 268 de nou-născuţi au fost îngrijiţi în cadrul Secţiei de Terapie Intensivă Neonatală, iar în 2019, 103 nou-născuţi au necesitat îngrijire specială în Secţia de Terapie Intensivă Neonatală.În centrele regionale de nivel III, unde sunt îngrijiţi prematuri cu probleme deosebite dintr-un teritoriu mai vast decât în maternităţile judeţene de nivel II, rata prematurităţii este mult mai mare, putând atinge chiar şi 20%. Prematurii se nasc cu diferite grade de imaturitate, în funcţie de vârsta de gestaţie şi această imaturitate poate da naştere unor multiple complicaţii, multe dintre acestea cu impact pe termen îndelungat. În principal este vorba de o imaturitate a funcţionării tuturor aparatelor şi sistemelor din organismul prematurului."La nivelul aparatului respirator imaturitatea afectează şi structura plămânului şi poate ameninţa chiar viaţa prematurului. Pentru noi 'a respira' pare ceva banal. Dar pentru prematuri a respira înseamnă a trăi. Aparatele de ventilaţie moderne, care permit asistarea respiraţiei în diverse moduri, sunt salvatoare de viaţă pentru că ne permit să individualizăm asistarea respiraţiei pentru fiecare copil în parte, cu diminuarea semnificativă a riscului de complicaţii. Mulţumim prietenilor de la Salvaţi Copiii România pentru că ne stau alături mereu şi răspund de fiecare dată solicitărilor noastre. Donaţiile oferite de Salvaţi Copiii România - incubatoare, aparate de respiraţie, mese de resuscitare neonatală - au salvat deja sute de vieţi şi ne vor ajuta în continuare să oferim cea mai bună îngrijire copiilor noştri", a declarat medicul Livia Ognean, medic coordonator terapie intensivă neonatală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu. AGERPRES / (A , AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)