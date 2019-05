Kovesi declară, pentru Europa Liberă, că nu intră în politică: „Nu plec din magistratură”

12:30

Guvernul are de gând să ia o decizie care îi va defavoriza pe angajații fumători, dar și pe cei care beau cafea. Astfel, se ia în calcul introducerea unui nou sistem la locul de muncă. Concret, pauzele de ţigară ar urma să fie scăzute din salariu. Guvernul spaniol vrea să introducă această nouă regulă pentru […]