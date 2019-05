MUGUR ISĂRESCU, o nouă lecție ULUITOARE de istorie

16:40

Cuvântul chinezesc pentru magneziu este “mei”, care înseamnă “mineral frumos”, fiind considerat de către medicina tradițională chineză de importanță capitală, datorită puterii sale de a preveni și vindeca bolile, a menține starea de sănătate și de a contribui la creșterea longevității. Jerry Aikawa, medic la Universitatea din Colorado, spunea în lucrarea sa, Magnesium: Its Biological Significance, publicată în februarie 2006: “Magneziul este cel mai important mineral pentru om și pentru toate organismele vii”.Vechi sedimente de magneziu au fost descoperite lângă anticul oraș grecesc Magnesia. Magneziul a fost folosit de-a lungul timpului pentru a trata diverse afecțiuni printre care: arsurile la stomac, ulcerul, depresia, vertijul, pietrele la rinichi, icterul, guta și paraziții intestinali. În ultimii 40 de ani, au fost realizate peste 1.000 de studii, care au evidențiat peste 100 de utilizări ale magneziului în terapie.La nivel celular, magneziul intervine în activitatea a 325 de enzime, enzime implicate în mii de reacții biochimice. Influențează activitatea sistemului nervos, sistemului muscular, sistemului cardiovascular, sistemului imunitar, dar și activitatea digestivă și metabolismul mineral. De asemenea, magneziul combate stresul și încetinește procesul de îmbătrânire.Numeroase studii arată și implicarea magneziului în efortul sportiv, mai ales în efortul de performanţă, datorită participării în activitatea musculară, efectului indirect asupra balanţei oxidanţi/antioxidanţi şi rolului în adaptarea cardiovasculară la efort. Majoritatea cercetărilor în această direcţie pledează în favoarea suplimentării cu magneziu în efortul fizic, datorită efectelor pozitive asupra performanţelor fizice.Sportul a ajuns sa aibă în societatea contemporană, tot mai sedentară, un rol foarte important. Doi factori au o semnificaţie deosebită pentru sportul sănătos: tipul de activitate sportivă - o solicitare bine dozată, adaptată la starea corpului şi alimentaţia, care, din cauza alimentelor de tip fast-food şi a celor semipreparate este adesea deficitară în substanţe nutritive. Din aceasta cauză, numeroşi sportivi substituie regulat mineralele pierdute, pentru a evita deficitul lor şi consecinţele care decurg din acest deficit. În acest context, administrarea de orotat de magneziu (combinația de magneziu și acid orotic) asigură o îmbunătăţire a performanţelor fizice, crește rezistența la efort și are o influenţă benefică asupra capacităţii de adaptare la efort fizic a sportivilor, de performanță sau amatori.Doctorul Gabe Mirkin, expert nutriționist, co-autor al The sportsmedicine book, spunea referitor la rolul magneziului în sport: “Pierderea magneziului, prin transpirație, în cazul sportivilor, duce la oboseală și crampe musculare, datorită rolului pe care acest mineral îl joacă în contracția musculară și în conversia carbohidratilor la energie”.Stresul cauzat de sport sau exercițiile fizice poate cauza un deficit al magneziului prin mecanisme care nu sunt încă complet elucidate. Printre mecanismele implicate este se pare și neurosecreția hormonală, care accentuează deficitul de magneziu. Persoanele care practică sportul, amator sau de performanță, au nevoie de orotat de magneziu, pentru că ajută la transportul oxigenului la nivelul mușchilor, ceea ce asigură o performanță optimă a acestora. Dr. Cătălin Colțmedic rezident medicină sportivăInstitutul Național de Medicină Sportivă Referinte bibliografice:1Y. Rayssiguier, C.Y.Guezennec, J. Durlach. New experimental and clinical data on the relationship between magnesium and sport. Magnesium Research (1990) 3, 2, 93-102.2 Better Nutrition for Today's Living, July 1995, p28(1). Magnesium boosts energy, benefits athletes.3Golf SW, Bender S, Grüttner J. On the significance of magnesium in extreme physical stress. Cardiovasc Drugs Ther. 1998 Sep;12 Suppl 2:197-202.4Jerry Aikawa. Magnesium: Its Biological Significance. CRC Press, Boca Raton, Fl, 19815Carolyn Dean. Magnesium – The missing link to better health. Better Nutrition Magazine 2011