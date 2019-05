Iohannis: E clar că pentru o majoritate suficientă în Parlamentul European e nevoie de PPE

18:50

Tânărul membru al PSD susţine că duminică a avut cea mai mare dezamăgire din viaţa lui. „Da, sunt un tânăr membru PSD şi sunt mândru de asta, chiar dacă duminică noaptea am avut cea mai mare dezamăgire din viaţa mea, pentru că DA, la nivel naţional nu ne-au votat medicii cărora Partidul Social Democrat le-a triplat salariile şi am investit în sistemul medical pentru a-şi putea desfăşura activiatea în condiţii decente. Nu ne-au votat profesorii pentru că le-am dublat salariile şi am început const...