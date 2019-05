europarlamentare2019 Lidera extremei drepte franceze se deplasează la Bruxelles pentru constituirea unui ''supergrup" suveranist

19:30

Liderul Pro România, Victor Ponta, a menţionat că partidul pe care îl conduce "merge mai departe pe un drum (...) foarte dificil" şi a afirmat că îi aşteaptă alături "pe toţi cei care nu îşi vând sufletul pentru bani, funcţii şi avantaje meschine"."Nici nu vă închipuiţi ce bine ne simţim când spunem NU!!! Noi suntem Pro România şi suntem foarte multumiţi cu asta! Chiar suntem ALTFEL şi rămânem aşa! Noi de la Pro România suntem oameni liberi - chiar NU suntem de vânzare ca alţii! Chiar nu ne batem joc de cei care ne-au votat! Chiar nu spunem ceva duminică la vot şi facem marţi invers! Chiar nu ne facem iar "fraţi" cu hoţi şi incompetenţi ca să primim şi noi un pic de "ciolan"! Chiar am înţeles ce au vrut să spună oamenii prin votul din 26 mai şi nu îi sfidăm şi nici nu încercăm să îi prostim! Chiar am înţeles că problema României nu era omul Liviu Dragnea, ci "Sistemul Liviu Dragnea" şi toţi acum vor să rămână în "Sistemul LD" după ce au scăpat rapid de om!", a scris Victor Ponta pe Facebook.Ponta a mai adăugat că Pro România nu se va abate de la drumul pe care şi l-a ales şi a chemat alături pe toţi cei care "nu îşi vând sufletul pentru bani, funcţii şi avantaje meschine"."Ştiu ca unii pur şi simplu nu înţeleg cum este să ai onoare, cuvânt, ruşine. Ştiu că l-au criticat pe Dragnea până au primit o funcţie sau un contract şi pe urmă l-au lăudat! Ştiu că îl slujeau până ieri pe Dragnea şi azi spun ce rău era şi cum era vinovat de toate! Ştiu că îşi închipuie că îi păcălesc iar pe români - a plecat Dragnea şi ei sunt toţi curaţi, frumoşi şi deştepţi, doar Dictatorul era rău! Mă uit la ce fac unii lideri PSD acum şi revăd scenele de la şi după CPEX al PCR din 1989! Cred ca au uitat ce s-a întâmplat după 1989 şi cum au terminat oamenii aceia! Eu am fost între aceşti indivizi şi am făcut aproape tot ce făceau şi ei - am primit de la români un mesaj în 2014-2015 şi vreau să arăt ca l-am înţeles! Am muncit şi suferit atâta timp ca să dovedesc că m-am schimbat în bine - există ceva pe lume care să mă facă să revin în "mlaştină"?!? NU. Echipa Pro România merge mai departe pe un drum pe care l-am ales, foarte dificil, dar este drumul corect! Îi aşteptăm alături de noi pe toţi cei care nu îşi vând sufletul pentru bani, funcţii şi avantaje meschine", a concluzionat liderul Pro România.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat marţi o invitaţie către foştii membri ai PSD care au trecut la Pro România de a reveni în partid, referindu-se în special la Marian Neacşu, Ion Mocioalcă şi Adrian Ţuţuianu.Totodată, Firea a militat pentru o alianţă între PSD şi Pro România.Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al partidului, că nu a discutat până acum cu Victor Ponta şi nici cu vreun lider al Pro România, menţionând, însă, că PSD este deschis dialogului. AGERPRES/(AS-autor: Oana Mălina Negrea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)