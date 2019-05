Comunicat oficial al celor de la Gaz Metan! Ultimatum pentru FCSB, avertisment pentru Edi Iordănescu

23:00

Gigi Becali a dat ultimele detalii despre situația lui Edward Iordănescu, tehnician care în acest moment este legat de un contract cu Gaz Metan Mediaș. Patronul FCSB anunță că în cazul în care nu se va înțelege cu acesta, mai are variante de rezervă și va numi imediat pe altcineva. „Eu nu am lăsat de înțeles că m-am înțeles cu el. Eu am spus că... hai să vorbim după ce se termină meciurile. ...