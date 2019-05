Gabriela Firea, operată din nou. Ce se întâmplă cu starea ei de sănătate

16:20

ANM a emis un cod roșu de vânt puternic cu aspect tornadic, în localități din județul Sălaj, până la ora 16.00. Potrivit meteorologilor, marți de la ora 15.20 până la ora 16.00 în Zalău, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirșid și Crișeni din județul Sălaj se vor semnala vânt puternic cu aspect tornadic, grindină de mari dimensiuni, […] The post Cod roșu în România! ANM a făcut anunțul devastator pentru toată țara appeared first on Cancan.ro.