Liderii UE i-au încredinţat lui Donald Tusk mandatul de a găsi un viitor preşedinte al Comisiei Europene

20:00

Principele Radu a refăcut, marţi, drumul parcurs în urmă cu 100 de ani, în Ţara Moţilor, de către Regele Ferdinand împreună cu Regina Maria, şi a fost întâmpinat şi aplaudat de sute de persoane din localităţile de pe traseu."Nu putea să iasă din întâlnirile acestea atâta iubire, atâta încredere, atâta speranţă, atâta mândrie decât atunci când lucrurile pornesc de la comunitate, de la oameni. Ce frumos exemplu e faptul că memoria nu are nevoie să fie dirijată, este suficient să fie lăsată în pace să existe. Ce a fost fantastic este că din dorinţa de a merge pe tot traseul pe care au fost Regele Ferdinand şi Regina Maria, de la Turda până la Avram Iancu, unde ne aflăm acum, am văzut toate centrele acestea comunale, săteşti, care sunt, de fapt, comunităţi istorice, reacţionând toate ca o familie. Deşi niciuna dintre ele nu ştia ce a făcut cealaltă, s-au comportat pe traseu ca şi cum ar fi perlele de pe acelaşi şirag, părţile din aceeaşi familie. E ceva extraordinar", a spus Principele Radu.El a mai spus că a refăcut traseul respectiv din datorie pentru români."Am refăcut acest traseu din datorie (...). Centenarul pentru noi nu e doar anul 2018, ci şi jumătate din 2016, tot anul 2017 şi tot anul 2019, pentru motivul că suferinţa şi ataşamentul românesc către cauza libertăţii nu a îmbrăcat numai forma militară a sacrificiului suprem, a îmbrăcat şi o formă economică, şi una ştiinţifică, şi una educaţională, şi una diplomatică şi nu se poate celebra Centenarul doar în capitale, la Paris, că Franţa ne-a ajutat la Tratatul de Pace, sau la Bucureşti sau la Berlin, Londra, Lisabona. Ea trebuie făcută în locurile unde oamenii au lăsat o urmă. (...) Întreaga ţară a avut un rol formidabil. Aşa trebuie reconstruită memoria, prin a reface paşii simbolici. Am fost la Oradea, în urmă cu ceva vreme am sărbătorit la Chişinău împreună cu Majestatea Sa şi sperăm să o facem şi în locuri care momentan nu sunt accesibile, cum e Cernăuţiul", a menţionat Principele Radu.Printre altele, el a participat la momentul festiv "100 de ani de la inaugurarea de către Regele Ferdinand şi Regina Maria a podului din oraşul Câmpeni", a vizitat Monumentul Natural "Fagul Împăratului" şi Casa memorială Avram Iancu, unde a plantat trei cireşi.De asemenea, s-a întâlnit în pieţele centrale ale oraşelor Baia de Arieş, Câmpeni şi Abrud cu primarii localităţilor respective şi cu sute de locuitori, iar la Câmpeni a asistat la un ceremonial religios şi militar dedicat Centenarului Înfiinţării Jandarmeriei din Transilvania, ceremonial la care au fost prezente şi oficialităţi judeţene.Principele Radu a vizitat şi muzeul etnografic din casa în care a fost închis Horea, precum şi Spitalul orăşenesc Abrud. AGERPRES/(A-autor: Marius Septimiu Avram, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)