Premierul, despre OUG pe justiţie: M-am gândit că nu pot pune în pericol România

"O să fiu foarte sinceră aceasta a fost o opinie în cadrul PSD să dăm OUG pe anumite aspecte referitoare la justiţie. Dacă nu le-am dat, nici măcar nu am văzut articole. Nu le-am văzut pentru că am simţit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, pentru ţară, dacă Guvernul ar fi dat aceste ordonanţe. Poate unele dintre aspecte erau necesare. Am văzut că s-au făcut şi anumite abuzuri, au fost încălcat drepturile unor oameni. Pentru noi trebuie să conteze oamenii. Nu am judecat în prisma...

