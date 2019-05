Macron doreşte să influenţeze noul peisaj politic european

02:00

Preşedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat, marţi seara, că nu a vrut să dea ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu a considerat că este corect."Vreau să nu mai discutăm despre Justiţie. Nu am avut nicio discuţie astăzi legată de Justiţie (...) Nu am vrut să dau ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu am considerat că este corect şi nu am dat", a spus Dăncilă, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei Comitetul Executiv Naţional, întrebată care va fi poziţia PSD faţă de codurile penale.Întrebată dacă Liviu Dragnea i-a cerut să dea o astfel de ordonanţă de urgenţă, premierul a spus că a fost o opinie în cadrul PSD să se dea OUG pe anumite aspecte referitoare la Justiţie."Aceasta a fost o opinie în cadrul PSD, să dăm ordonanţă de urgentă pe anumite aspecte referitoare la Justiţie. Nu am văzut aceste articole, nu le-am dat pentru că am simţit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, o vulnerabilitate pentru ţară dacă Guvernul ar da aceste ordonanţe. Poate unele din aceste aspecte erau necesare, (...) am văzut că s-au făcut şi anumite abuzuri, am văzut că au fost încălcate drepturile unor oameni şi cred că pentru noi trebuie să conteze oamenii. Nu am spus că aceste ordonanţe nu ar fi fost corecte sau ar fi fost corecte, nu am judecat în această prismă, poate unele măsuri trebuie luate, poate în Parlament, eu m-am gândit că pentru mine e importantă ţara, că nu pot să pun în pericol România în a fi activat articolul 7. M-am gândit că imaginea de ţară este foarte importantă şi am lucrat foarte mult la imaginea ţării", a spus premierul.Dăncilă a menţionat că în acest context trebuie purtată o discuţie deschisă cu liderii europeni."Vreau să se înţeleagă un lucru, noi vrem să rămânem în grupul Socialiştilor şi Democraţilor Europeni, dar nu ne vom duce să ne rugăm. Ne vom duce şi vom susţine acest lucru cu demnitate, eu cred că este şi interesul grupului Socialiştilor şi Democraţilor Europeni să aibă un număr mai mare de eurodeputaţi. Vom discuta foarte deschis, vom discuta într-un mod foarte corect. Nu ne ducem să spunem că vă rugăm să nu ne excludeţi. De fapt semnalele pe care le-am primit astăzi nu sunt în această direcţie. Dimpotrivă. Noi am fost suspendaţi, semnalele sunt pozitive pentru PSD", a mai menţionat preşedintele interimar al PSD. AGERPRES / (A - autor: Dana Piciu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)