Momente de panică la Metrou! Alertă în Capitală. Circulație oprită

Președintele Macron nu se dă bătut. Chiar dacă protejații săi au fost înfrânți în alegerile europene de Rassemblement National, liderul francez face eforturi supraomenești să se așeze în capul mesei în Uniunea Europeană. Poziția în care se află Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE, familie politică după care și Tăriceanu și-a botezat partidul) îi convine de minune și de aceea i-a trimis pe deputații En Marche să se alăture acestei structuri politice.