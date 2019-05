Cutremur mare în România, la ora 6:29. În ce orașe s-a resimțit

17:00

Mihai Bendeac este în culmea fericirii! Fratele său a aboslvit astăzi facultatea și actorul este extrem de mândru de Andrei. Andrei, fratele mai mic al lui Mihai Bendeac, a aboslvit astăzi facultatea, iar actorul a fost nelipsit de la cursul festiv. Mândru nevoie mare, Mihai Bendeac a publicat pe contul său de Instagram o fotografie […] The post Mihai Bendeac, în culmea fericirii! Fratele său a absolvit astăzi facultatea appeared first on Cancan.ro.