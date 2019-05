Papa Francisc în România. Când ajunge în București și unde îl poți întâlni

19:30

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, un nou cod roșu de grindină, pentru județul Dolj, după cele din Sălaj și Maramureș. Potrivit ANM, în localitățile Bistreț, Bârca, Cerăt, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Siliștea Crucii, Întorsura, Catane, din județul Dolj se vor semnala grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică, intensificări puternice ale vântului, descărcări electrice […]