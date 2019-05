Scene de groază în București! O mașină a fost cuprinsă de flăcări, în trafic

20:20

Elena Merișoreanu face sacrificii enorme pentru a fi în continuare pe scenă. Artista a mărturisit că face câte 12 injecții la fiecare picior. După ce a fost supusă unei operații la corzile vocale, Elena Merișoreanu se confruntă cu alte probleme de sănătate. Artista nu vrea să renunțe la concerte și la diverse evenimente așa că […] The post Elena Merișoreanu, sacrificii enorme pentru a fi în continuare pe scenă: ”Fac 12 injecții la fiecare picior” appeared first on Cancan.ro.