Un bărbat a fost salvat prin transplantul ficatului de la un bătrân de 97 de ani!

Ellen DeGeneres a dezvăluit încă din anul 2005 că a fost agresată sexual, dar într-un episod al emisiunii "My Next Guest Needs No Introduction", găzduite de David Letterman, vedeta a dat detalii despre momentele cumplite trăite în adolescență. Ellen DeGeneres a mărturisit că tatăl ei vitreg a agresat-o când avea în jur de 15, atunci […]