Ţara care returnează deşeurile tuturor statelor care şi le-au transportat pe teritoriul ei - FOTO

„Încă mă mai întâlnesc cu fosta mea iubită, şi avem parte de nopţi fierbinţi împreună, dar ştiu că ea nu este bună pentru mine. De ce nu mă lasă în pace?”, Îşi începe bărbatul povestirea pentru The Sun. „M-a rănit de foarte multe ori înainte. Am fost împreună 10 ani şi am descoperit că m-a înşelat cu un vechi coleg de şcoală care lucrează într-un supermarket din localitate. Am avut inima frântă. Ea avea 27 de ani şi eu 29. I-am spus că o pot ierta pentru că m-a înşelat, dar a decis să rămână împ...