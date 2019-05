Mini-geniu: Un copil de doar trei ani i-a surprins pe toţi cu inteligenţa sa. Ce poate face acesta - VIDEO

12:50

Vedeta a făcut anunţul publicând o fotografie în care apare purtând cătuşe, ochelari de soare supradimensionaţi şi un costum mulat cu modelul blănii de leopard. PRESS SINGLE AND OFFICIAL ART WORK DROPS THIS WEEK ON 5/31 !!! May 27, 2019 at 5:34pm PDT Potrivit publicaţiei Vibe, fotografia pare să facă aluzie la o fotografie în care apare într-o poziţie asemănătoare criminala în serie Aileen Wuornos, o fostă prostituată care a fost condamnată la moarte după ce a ucis şapte bărbaţi în 1989 şi 1990....