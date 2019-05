ANALIZĂ » Nu suntem nici jumătate din Croația » Debutăm la EURO U21 împotriva unei echipe care ne e superioară la toate capitolele

12:40

Bicicleta este un obiect care ar trebui sa joace un rol foarte important in viata fiecaruia dintre noi pentru ca utilizarea unei biciclete ofera o serie de avantaje. Imbunatatirea starii de sanatate fizice dar si psihice, imbunatatirea modului in care aratam din punct de vedere fizic sau faptul ca datorita utilizarii zilnice a bicicletei se realizeaza o economie substantiala in buget sunt doar cateva dintre motivele principale pentru care bicicleta este un dispozitiv care nu ar trebui sa ...