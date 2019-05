Bătrână rătăcită în pădure, salvată de jandarmii din Vâlcea

09:50

Papa Francisc. Biografia Suveranului Pontif – Papa Francisc – născut Jorge Mario Bergoglio, pe data de 17 decembrie 1936, la Flores, o suburbie a Buenos Airesului, Argentina – este al 266-lea episcop al Romei și papă al Bisericii Catolice, fiind ales la 13 martie 2013 de către conclavul cardinalilor. Din 1998 a fost arhiepiscop de Buenos Aires. Este primul papă neeuropean după papa Grigore al III-lea (731-741). De asemenea, este primul […] The post Papa Francisc. Biografia Suveranului Pontif appeared first on Cancan.ro.