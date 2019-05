Restricţii de trafic în weekend în Capitală; evenimente programate - ''Femei pe Mătăsari'' şi ''Cross-ul familiei''

14:20

Cifra de afaceri din piaţa de jocuri şi jucării din România este estimată la aproape 1,2 miliarde de lei pentru anul 2018, cu circa 200 de milioane de lei peste datele anului 2017, comerţul reprezentând principalul motor al evoluţiei sectorului, potrivit unei analize despre piaţa jucăriilor din Romania."Datele preliminare din 2018 indică o cifră de afaceri cu aproape 200 de milioane de lei peste pragul de 1 miliard de lei. Comerţul reprezintă principalul motor al evoluţiei sectorului, generând 78% din cifra de afaceri, în creştere de la 72% faţă de 2016", se arată într-o analiză KeysFin, remisă, miercuri, AGERPRES.Afacerile din piaţa de jocuri şi jucării (producţie şi comerţ) au crescut cu peste o treime faţă de 2016, respectiv cu 344% faţă de 2013, la 950 de milioane de lei în 2017, evoluţia fiind stimulată de extinderea şi diversificarea ofertelor şi, bineînţeles, de creşterea puterii de cumpărare a românilor."De la replici de instrumente muzicale, la board games şi drone, la jucării aspiraţionale sau inspirate de industria de entertainement, industria şi-a dezvoltat semnificativ ofertele, iar afacerile companiilor producătoare au evoluat cu un ritm de creştere excelent", afirmă analiştii KeysFin. Principalul actor din acest segment este Jumbo Ec.R SRL, companie cu acţionariat cipriot care şi-a consolidat poziţia de lider de piaţă în 2017 cu o cifră de afaceri de 400 milioane de lei (54,2% din total), după un avans anual de aproape 50%. Jumbo s-a extins puternic în mare parte din ţară, dovadă că formatul de magazine a fost unul de succes.Locul secund în topul comercianţilor de jocuri şi jucării este ocupat de Noriel (Intertoy Zone SRL), companie cu acţionariat luxemburgez, cu afaceri de 180 de milioane de lei, adică un sfert din total. Podiumul este completat de Lydialand Com SRL (33 de milioane de lei; 4,5% din total), Brick Depot SRL - distribuitorul Lego pe piaţa locală (17,3 milioane de lei; 2,3%) şi J&M SRL (16,4 milioane lei; 2,2%).Cele mai mari 5 companii generează aproape 90% din cifra de afaceri totală, arată analiza citată.În ceea ce priveşte producţia locală de jocuri şi jucării, principalul actor din piaţă este Modelleisenbahn SRL, companie cu acţionariat 100% german cu sediul în Arad. Liderul pieţei a raportat o cifră de afaceri de 21,6 milioane de lei (10% din total) în 2017. Pe locul al doilea în topul producătorilor regăsim Airquee SRL, companie cu acţionariat majoritar britanic, cu afaceri de 20,3 milioane de lei, adică 9,5% din total. Podiumul este completat de D-Toys SRL (19,2 de milioane de lei, 9% din total), Romexa SA - fostul lider din 2016 (15,6 milioane de lei; 7,4%) şi From Product SRL (14,4 milioane lei, 6,8%). Cele mai mari 5 companii generează aproape 43% din cifra de afaceri totală, arată analiza.Pe ansamblu, numărul companiilor din acest sector a scăzut 3% faţă de 2016, la 362, însă este cu 21% peste cel din 2013.Interesant este că 42% dintre firmele din acest sector activează în producţie. "România stă foarte bine la capitolul creativitate, oferta de muncă în această industrie fiind una calitativă. Iar investitorii au înţeles şi exploatat la maximum acest potenşial, dovadă că numărul de angajaţi a crescut cu 18% faţă de 2016 şi cu peste 91% faţă de 2013, la aproape 4.000 de angajaţi în 2017", afirmă analiştii.Potrivit KeysFin, dintre cele 362 de companii luate în calcul în analiză, 165 au înregistrat profit în 2017, 144 au avut pierdere, restul înregistrând un rezultat nul. Rezultatul net al companiilor din piaţa de jucării (profit minus pierdere netă) a crescut într-un ritm alert ajungând la un avans de 30% faţă de 2016, la aproape 100 de milioane de lei în 2017 pe fondul evoluţiei componentei de comerţ care, în 2017, a reprezentat 95% din rezultatul net al pieţei."Acest lucru se reflectă şi la nivelul ratelor de rentabilitate: ROE de 17,7% pentru comerţ şi de 9% la pentru producţie în 2017. Jumbo Ec.R SRL a generat peste 90% din profitul net al comercianţilor de jucării. Din punct de vedere regional, la nivel agregat, Bucureşti polarizează companiile din acest sector, cu o cifră de afaceri de 668 milioane de lei, reprezentând 70% din total). În top urmează Covasna (55,3 milioane lei; 5,8%) şi Cluj (40,7 milioane de lei). Din punctul de vedere al producătorilor, Covasna este lider (55 milioane de lei; 26%) urmat de Arad (33 milioane de lei; 15,5%) şi Bihor (25 milioane de lei; 12%), se mai arată în analiză.Potrivit KeysFin, industria mondială a jocurilor şi jucăriilor se află în plin proces de restructurare. Internetul, platformele online, inteligenţa artificială ?i realitatea virtuală au determinat schimbări semnificative în comportamentul de joacă, de la cei mici la cei mari."Copiii sunt mai atraşi în prezent de jocurile digitale decât de jucăriile clasice, VR-ul tinde să ofere un mediu de gaming seducător. Sunt doar două dintre tendinţele într-o piaţă în care inovaţia şi tehnologia se impun tot mai pregnant", afirmă analiştii. Aşa se explică, într-o oarecare măsură, şi dispariţia unor giganţi, precum Toys R Us, companie care, anul trecut, a reprezentat al treilea faliment din retailul american. Falimentul a impactat întreaga piaţă, toţi marii producători, de la Mattel la Lego, fiind afectaţi", mai arată analiza citată.Dincolo de aceste cazuri care aduc aminte de falimentul altor mari giganţi din alte domenii, precum Nokia şi Blackberry, incapabili să se adapteze vremurilor, industria de jocuri şi jucării a continuat să crească semnificativ.Liderul modial după veniturile totale, Lego a înregistrat un avans de 3,7% al cifrei de afaceri la 4,9 miliarde de euro şi un avans al profitabilităţii de 3% la aproape 1,05 miliarde de euro în 2018. Mai puternic afectat a fost Hasbro (Transformers, Frozen, My Little Pony, Monopoly), care a anunţat o scădere a cifrei de afaceri de 8%, la 4 miliarde de euro în 2018 şi o înjumătăţire a profitului la aproximativ 190 de milioane de euro. Pentru Mattel (Barbie, Fisher Price), locul 3 mondial, 2018 a însemnat coborârea sub pragul de 4 miliarde de euro a cifrei de afaceri însă pierderea s-a înjumătăţit la 460 de milioane de dolari.Potrivit estimărilor Technavio, la nivel european, piaţa de jucării este estimată să crească cu aproximativ 5% pe an, pe termen mediu, la peste 20 de miliarde de euro în 2020.Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor (la sfârşitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN 3240 - fabricarea jocurilor şi jucăriilor sau 4765 - comerţ amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)