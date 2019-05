INHGA: Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din 21 de judeţe, până joi după-amiaza

15:50

Laszlo Csaba este, începând de miercuri, noul antrenor al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, alături de care conducerea clubului speră să aibă un parcurs foarte bun în Liga I.Laszlo Csaba, în vârstă de 55 ani, s-a născut la Odorheiu Secuiesc, în judeţul Harghita şi a coordonat, ca antrenor principal, echipe din Scoţia (Dundee United, Heart of Midlothian), Ungaria (Ferencvaros, MTK Budapesta), Belgia (Charleroi) şi Slovacia (Dunajska Streda).De asemenea, a fost selecţioner al naţionalelor Ugandei şi Lituaniei şi secundul lui Lothar Matthaeus la naţionala maghiară.Laszlo Csaba a semnat un contract valabil pe un an, cu opţiune de prelungire pe încă unul."Am plecat din ţară în 1985, dar nu am uitat să vorbesc româneşte. Sunt foarte fericit să fiu aici. (...) Vreau să spun că domnul Neagoe (fostul tehnician al Sepsi - n.r.) a făcut o muncă foarte bună şi vreau să continuăm ce a lăsat el aici. Eu cred că împreună putem să mergem înainte. Ultima dată am antrenat în Scoţia, dar am muncit în Europa la foarte multe cluburi, la Charleroi, la Ferencvaros, la echipa naţională a Ungariei, în Uganda şi în Lituania (...), dar ştiu care e situaţia fotbalului românesc şi ştiu care este situaţia şi la Sfântu Gheorghe", a declarat Laszlo Csaba.Patronul echipei Sepsi OSK, Dioszegi Laszlo, a declarat că iniţial a avut în vedere o listă cu 13 antrenori pe care şi i-ar fi dorit la Sfântu Gheorghe."Am avut trei săptămâni ca să ne gândim bine, să facem o alegere bună pentru funcţia de antrenor. Am avut o listă cu 13 antrenori, după părerea mea cei mai buni 13 antrenori din momentul de faţă din România. Am contactat foarte mulţi dintre ei, pe unii nu i-am putut contacta pentru că au contracte în derulare. (...) Dar începând de astăzi avem un nou antrenor, care a lucrat la echipe mari din Europa", a spus Dioszegi Laszlo.Conducerea echipei a mai menţionat că au început lucrările la stadionul din Sfântu Gheorghe pentru instalaţia de încălzire a gazonului, dar şi că din sezonul următor Sepsi OSK va avea o echipă secundă în Liga a 3-a. AGERPRES/(A-autor: Oana Mălina Negrea, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Sepsi OSk / Facebook