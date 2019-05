romania2019.eu Cluj: Reuniune a Reţelei Europa Creativă, în 5-6 iunie

18:20

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, şi primarul comunei Sânmartin, Gergely András, au închis miercuri Cimitirul Eroilor din Valea Uzului cu trei lacăte şi un lanţ, hotărârea de interzicere a accesului în incinta cimitirului fiind luată de Consiliul Local Sânmartin şi fiind atacată în instanţă de Instituţia Prefectului judeţului Harghita.Primarul Gergely András a declarat presei că decizia a fost luată pentru a evita "evenimentele neplăcute" care au avut loc în ultima vreme la cimitirul din Valea Uzului."Conform Hotărârii 13 din 23 mai, anul curent, Consiliul Local Sânmartin a decis închiderea temporară a cimitirului eroilor din Valea Uzului, din cauza evenimentelor care au precedat luării hotărârii, acele evenimente neplăcute, încercăm să evităm orice altă încercare de acest gen şi din aceste considerente a fost adusă hotărârea respectivă", a declarat Gergely András.La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, susţine că s-a considerat că este "oportun şi benefic" ca poarta cimitirului să fie închisă pentru că eroii ale căror rămăşiţe se află acolo trebuie cinstiţi cum se cuvine, "nu prin circ şi ilegalităţi"."Am considerat oportun şi benefic ca această poartă să fie închisă cu lacăt, pentru că nu serveşte cinstea şi memoria eroilor căzuţi aici ce s-a întâmplat în ultima vreme. Fiecare când vrea puţină publicitate vine aici şi face un scandal şi apoi atrage după sine toată mass-media centrală şi nu este benefic nici pentru eroii căzuţi, indiferent de naţionalitate, pentru că aici sunt mai mulţi eroi, fiecare merită să fie cinstit, dar nu prin circ, nu prin ilegalităţi", a declarat Borboly.Acesta susţine că din toate documentele pe care le are la dispoziţie reiese că demersul Consiliului Local Dărmăneşti de a amplasa cruci ale soldaţilor români în cimitir este ilegal şi consideră că trebuie închisă poarta cimitirului, despre care spune că este proprietatea publică a comunei Sânmartin, până când comunitatea va simţi că lucrurile au intrat în normalitate."Nu există o instituţie din acest stat care până acum să fi zis că banul public cheltuit aici a fost făcut legal şi hotărârile luate de Consiliul Local Dărmăneşti sunt legale. (...) Deci, de aceea am considerat să punem cele trei lacăte şi atunci trebuie să fie scoase aceste lacăte când şi comuna Sânmartin şi bisericile istorice şi societatea civilă vor crede şi vor simţi că aici lucrurile au intrat în normalitate", a conchis preşedintele CJ Harghita.Hotărârea prin care Consiliul Local Sânmartin a interzis accesul în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului a fost atacată miercuri în instanţă de prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, care spune că aceasta încalcă mai multe prevederi legale, inclusiv Constituţia României."Împreună cu colegii mei jurişti din Instituţia Prefectului am analizat acest act (hotărârea Consiliului Local Sânmartin nr 13), acesta contravine dispoziţiilor legale, în sensul că încalcă articolul 25 din Constituţia României şi Convenţia de aderare a României la UE, mai mult decât atât, actul administrativ are câteva inadvertenţe în ceea ce priveşte legea 24 din 2000, privind tehnica legislativă. Am depus astăzi (miercuri - n.r.) la instanţa de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Harghita o acţiune de anulare a acestui act administrativ, care este ilegal. Sigur că, orice act administrativ atacat în instanţă este suspendat de drept. Fiind suspendat de drept, nu ştiu cine vrea să mai pună vreun lanţ pe vreo poartă. Dacă este pus, deja discutăm de a intra sub incidenţa altor legi şi a organelor de cercetare", a declarat prefectul Harghitei.Hotărârea Consiliului Local Sânmartin stipulează că se interzice accesul în incinta cimitirului pe o perioadă de 30 zile, cu excepţia lucrărilor de mentenanţă. În expunerea de motive se precizează că "în urma acţiunii ilegale a oraşului Dărmăneşti, prin care s-a realizat în acest cimitir un obiectiv destinat eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial, s-a creat o stare conflictuală care ar putea avea urmări grave".Drept urmare, "pentru preîntâmpinarea unor noi cazuri conflictuale", Consiliul Local Sânmartin, "în calitate de proprietar al cimitirului", propune suspendarea accesului în incinta acestuia.Hotărârea a fost emisă în data de 23 mai, aceeaşi zi în care viceprimarul localităţii a fost dus la audieri, la poliţie, după ce mai multe incidente au avut loc la cimitirul de la Valea Uzului, respectiv crucile amplasate în memoria eroilor români şi monumentul din incintă au fost acoperite cu saci negri de plastic, iar mai mulţi activişti români au susţinut că au fost agresaţi de extremişti maghiari.Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului este cel mai mare din judeţul Harghita care adăposteşte rămăşiţele pământeşti a peste 1.100 de militari decedaţi în Primul şi al Doilea Război Mondial, din mai multe ţări.În ultimii ani, Consiliul Local Sânmartin a împrejmuit incinta şi a amplasat câteva sute de cruci în memoria soldaţilor ungari căzuţi în luptele care au avut loc în zonă.Autorităţile locale din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău, au decis, recent, să ridice acolo mai multe cruci în memoria soldaţilor români căzuţi în Primul şi al Doilea Război Mondial şi un monument pentru eroii care şi-au dat viaţa acolo, indiferent de naţionalitate, dar autorităţile din Sânmartin şi liderii UDMR susţin că demersul este ilegal, întrucât cimitirul se află în domeniul public al comunei harghitene iar crucile ar fi amplasate pe locul unor potenţiale morminte nedescoperite ale soldaţilor maghiari.Pe de altă parte, autorităţile din Dărmăneşti susţin că au autorizaţiile necesare pentru ridicarea crucilor şi că cimitirul se află pe teritoriul acestei localităţi. De asemenea, liderii UDMR spun că în cimitirul respectiv nu se află îngropaţi soldaţi români, în vreme ce autorităţile din Dărmăneşti susţin că acolo îşi dorm somnul de veci şi soldaţii români, alături şi de militari de alte naţionalităţi.Potrivit datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în cimitirul de la Valea Uzului sunt îngropate rămăşiţele pământeşti a 149 de eroi români, 8 soldaţi români necunoscuţi, 1.155 militari din armate străine, respectiv 794 unguri, 108 germani, patru ruşi, trei sârbi, doi austrieci, doi italieni şi 242 de eroi neidentificaţi.Problema cimitirului din Valea Uzului, respectiv audierea viceprimarului din Sânmartin au reprezentant motivele pentru care UDMR a decis să înceteze, săptămâna trecută, colaborarea cu coaliţia de guvernământ PSD-ALDE. AGERPRES (A-AS-autor: Gina Ştefan, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Borboly Csaba / Facebook