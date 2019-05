Rita Mureșan este în culmea fericirii. Ce se întâmplă cu fiica ei cea mare | FOTO

20:10

Invitat la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Alex Bodi, actualul partener de viață al Biancăi Drăgușanu, a vorbit deschis despre trecutul său. la emisiunea respectivă, Alex Bodi a dezvăluit că a fost căsătorit o singură dată și că are două fete care trăiesc în srăinătate. "Am fost doar o singură dată căsătorit. […] Post-ul Trecutul neștiut al lui Alex Bodi, iubitul Biancăi Drăgușanu. De câte ori a fost căsătorit și câți copii are apare prima dată în Libertatea.ro.