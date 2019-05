Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul principal într-un serial animat

19:50

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că declaraţia procurorului special Robert Mueller despre ancheta rusă nu aduce nimic nou în ceea ce îl priveşte şi că este timpul să se meargă mai departe, relatează AFP."Nimic nu s-a schimbat în privinţa Raportului Mueller. Nu au existat probe suficiente şi, prin primare, în ţara noastră, o persoană este nevinovată", a scris el pe Twitter, la câteva minute după declaraţia fostului şef al FBI. Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019"Cazul este închis! Mulţumesc", a adăugat el.Procurorul special Robert Mueller a afirmat miercuri, în prima sa declaraţie publică despre ancheta rusă, că inculparea lui Donald Trump "nu era o opţiune" legală, invocând principii directoare ale Departamentului de Justiţie care interzic punerea sub acuzare a unui preşedinte în funcţie.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)