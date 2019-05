BNR lansează joi o monedă cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România

21:50

Un bărbat a încercat miercuri să îşi dea foc în apropierea Casei Albe, a anunţat Secret Service, poliţia de elită însărcinată cu protecţia locului, relatează AFP."În jurul orei 12.20, un bărbat şi-a dat foc pe (esplanada) The Ellipse în apropiere de 15th Street şi Constitution Avenue", a scris Secret Service pe Twitter, precizând că victima a primit îngrijiri medicale. At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.— U.S. Secret Service (@SecretService) May 29, 2019Zonele din apropierea Casei Albe sunt deseori luate ca ţintă de diverşi militanţi pentru a-şi promova cauza, dar este încă neclar motivul care l-a determinat pe acest bărbat să facă acest gest.La 12 aprilie, un bărbat şi-a dat foc la geacă în faţa Casei Albe. El a fost reţinut, nefiind grav rănit.AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Adrian Dădârlat)