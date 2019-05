Anunț-șoc în showbizul din România! A divorțat

19:30

Adela Popescu a acumulat câteva kilograme după cea de-a doua sarcină și face eforturi mari, pentru a reveni la silueta anterioară. Artista a publicat pe contul ei de Instagram câteva fotografii pentru a le arăta fanilor săi cum reușește să slăbească. Adela Popescu s-a pus serios pe treabă pentru a le demonstra tuturor că este foarte […] The post Adela Popescu face eforturi pentru a scăpa de kilogramele acumulate în cea de-a doua sarcină. Cum se întreține vedeta appeared first on Cancan.ro.