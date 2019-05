Înlocuirea ROBOR cu IRCC la Prima casă şi Investeşte în tine, pe masa şedinţei de Guvern

09:40

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,31 milioane lei (peste 485.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,96 milioane lei (peste 623.000 euro). • La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 9,9 milioane lei (peste 2 milioane euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 164.000 lei (peste 34.000 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un r...