Un număr de 23 de spitale mobile şi puncte de prim-ajutor - instalate în cele patru oraşe vizitate de Papa Francisc în România

10:00

Millie Bobby Brown este deja o actriţă celebră datorită rolului memorabil pe care îl face în seria de televiziune "Stranger Things", însă adolescenta în vârstă de 15 ani nu se mulţumeşte cu atât şi se află la debut într-un film pentru marile ecrane, "Godzilla: King of the Monsters", producţie ce va fi lansată în cinematografe la sfârşitul acestei săptămâni şi care, conform experţilor, ar putea depăşi 50 de milioane de dolari în primele zile de la lansare, informează publicaţia Variety. "Este cumva ireal" ce mi se întâmplă, a declarat Millie Bobby Brown pentru Variety. "Este ceva atât de bizar şi parcă ireal şi nu m-am gândit niciodată că voi face acest lucru. Chiar nu mi-a trecut prin minte", a susţinut actriţa cu ocazia participării, sâmbătă seară, la premiera acestui remake al poveştii monstrului Godzilla, la TCL Chinese Theatre de pe Hollywood Boulevard. "De obicei treceam pe aici împreună cu tatăl meu şi el îmi spunea că la acest cinematograf sunt difuzate premierele. Iar acum sunt aici", a continuat ea. Foto: (c) Mario Anzuoni/REUTERSBrown interpretează rolul lui Madison Russell, o adolescentă prinsă în încleştarea titanilor, când Godzilla se luptă cu mai mulţi monştri, printre care şi Ghidorah, pentru a-i opri să distrugă omenirea. De la prima apariţie pe marile ecrane a legendarului Godzilla, în 1954, acest rege al monştrilor s-a luptat cu numeroşi adversari pe măsură, printre care şi un alt personaj emblematic al acestui gen de filme, gorila gigantică King Kong. Faptul că o actriţă în vârstă de 15 ani a primit rolul principal într-un astfel de film nu este ceva obişnuit. Ce a făcut ca Millie Bobby Brown să primească acest rol? Foto: (c) Mario Anzuoni/REUTERSRegizorul Michael Dougherty a declarat că nu a stat deloc pe gânduri să-i ofere rolul după ce a urmărit-o cum interpretează personajul Eleven din "Stranger Things"."Trebuie să recunosc cinstit că face un rol uluitor" în serialul difuzat de Netflix, a declarat regizorul care a precizat şi că a fost cucerit pe loc de pasiunea comună pentru animale pe care o împărtăşeşte cu Millie Bobby Brown. "Petrecem mai mult timp discutând despre animale şi lumea naturală, despre dragostea noastră pentru viaţa sălbatică, decât am vorbit despre film", a adăugat el, subliniind că a fost "o onoare şi un privilegiu" să lucreze cu tânăra actriţă. "Millie are un suflet matur. Chiar dacă arată ca o adolescentă obişnuită, ea dispune de o înţelepciune şi de o putere rar întâlnite". Foto: (c) Daniel McFadden/APActorul Kyle Chandler, care interpretează rolul tatălui lui Millie, Mark Russell, a lăudat, de asemenea, profesionalismul şi atitudinea mereu pozitivă a tinerei actriţe pe platourile de filmare."Este o puştoaică foarte 'cool'. Are o curiozitate naturală, îi place să studieze actoria şi ştie meserie. Este o prezenţă foarte interesantă în lumea filmului şi cred că o vom vedea făcând multe lucruri în acest domeniu în anii care vor veni", a adăugat el.Kyle Chandler are, la rândul său, o legătură specială cu universul filmelor cu monştri, fiind unul dintre puţinii actori care au jucat atât alături de Godzilla cât şi de King Kong, înainte ca aceşti doi monştri să se înfrunte într-o megaproducţie anunţată pentru anul viitor. Chandler a jucat şi în varianta regizată de Peter Jackson a poveştii lui King Kong, realizată în 2005."Dacă ieşi în oraş cu Godzilla vei avea o seară mai dificilă pentru că e un monstru obişnuit să distrugă totul în jurul său. Dar dacă ieşi cu King Kong, el e mai degrabă genul de 'cavaler' care are grijă de doamne. Sunt doi monştri foarte diferiţi", a glumit el despre experienţele pe care le-a avut în cele două filme. Foto: (c) Mario Anzuoni/REUTERSActorul O'Shea Jackson Jr., interpretul ofiţerului Barnes, a avut o interpretare personală asupra monstrului titular. "Eu iubesc Godzilla de când aveam 5 ani. Când am filmat 'Straight Outta Compton', mi-au cerut să le spun care sunt cei cinci eroi ai mei - The Rock, Kobe Bryant, Goku (Dragon Ball), Ariciul Sonic şi Godzilla. Niciunul dintre aceşti eroi ai mei nu m-a dezamăgit vreodată!".Spre deosebire de Jackson, Millie Bobby Brown nu era un fan Godzilla înainte de a juca în acest film, însă experienţa de pe platourile de filmare i-a schimbat perspectiva. "Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le ştii este că, dacă eşti un fan adevărat Godzilla, o să-ţi placă acest film. Iar dacă nu eşti încă un fan, vei deveni cu siguranţă după ce vezi filmul", a mai susţinut actriţa.Superproducţia "Godzilla: King of the Monsters" este lansată în cinematografele româneşti şi nord-americane la 31 mai. AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)