Muzica bună se ascultă la radio. Cât câștigă posturile de radio?

Terapia prin muzica se practica deja cu mult succes pe scara destul de larga, prin muzica tratandu-se diverse afectiuni psihologice precum starile de anxietate si depresie. Muzica este buna si in procesul de invatare, imbunatatind memoria, dar ajuta si la dezvoltarea creativitatii si a increderii in sine. Asadar, pentru sanatatea noastra mentala, sa ascultam cat mai multa muzica! Mai asculta cineva muzica la radio? Copii, tineri sau adulti, tuturor ne place muzica. In metrou, autobuz sau chiar pe strada tinerii asculta nestingheriti cu castile in urechi melodiile favorite, iar in drum spre serviciu, adultii se delecteaza cu muzica data la maxim in masina.Acum sunt nenumarate aplicatii care te ajuta sa asculti muzica ta preferata, de asemenea si internetul ofera o multitudine de posibilitati pentru asta. Dar radio-ul ramane totusi unul dintre cele mai potrivite metode de a asculta muzica. Mai ales ca majoritatea posturilor de radio pot fi ascultate si de pe internet, fiind astfel mai accesibile pentru cat mai multa lume. In prezent sunt nenumarate posturi de radio comerciale, dar au aparut si multe posturi de nisa, asadar oferta este generoasa si avem de unde alege. Care sunt cele mai ascultate posturi de radio? Tinerii asculta radio pentru muzica si pentru concursuri, iar adultii vor muzica si stiri, astfel ca posturile de radio ofera programe variate care sa indeplineasca toate aceste dorinte. Radio-ul ramane intr-adevar in preferintele iubitorilor de muzica, iar posturile comerciale cu muzica moderna sunt cele mai cautate. Conform unui studiu de audienta radio realizat de Institutele de cercetare IMAS, Sondaje SA si Mercury Research in intervalul ianuarie-aprilie 2019, Kiss Fm este cel mai ascultat radio la nivel national, urmat de Radio Zu, Radio Romania Actualitati si Europa FM. Care este situatia financiara a posturilor de radio? Pentru a va face o idee si despre situatia financiara a posturilor de radio, va prezentam mai jos spre exemplificare, trei companii de media care detin posturi de radio din mai multe categorii: post din Top 3 audienta (Radio Zu), post cu audienta medie (Radio 21 sau Virgin Radio) si doua posturi de nisa (Romantic FM si Radio RFI).Iata, asadar, situatia incasarilor si a profitului din 2017 a celor trei companii: GRUPUL MEDIA CAMINA (Radio Zu si Romantic FM)Radio Zu este unul dintre posturile de radio comerciale cu cea mai mare audienta (locul 2) si cu incasarile cele mai consistente. Lansat in 2008, Radio Zu are un program generalist, cu muzica moderna, iar publicul tinta este in principal format din persoane intre 18-30 de ani. Romantic FM este un post de nisa cu format Easy Listening si care difuzeaza in mod consecvent vechi slagare romanesti.Grupul Media Camina, compania care detine cele doua posturi, a avut incasari constante de peste 20 de milioane de RON din 2012 pana in prezent, cele mai mari valori ale incasarilor inregistrandu-se in 2014 si fiind de 30 de milioane de RON. Valorile cifrelor de afaceri din 2014-2017 au fost oscilante, fara a scadea insa mai jos de pragul de 25 de milioane de RON. In 2017 cifra de afaceri inregistrata de companie a fost de 28.3 milioane de RON, cu 1% mai mult fata de 2016. Si in ceea ce priveste profitul compania sta bine, inregistrand valori de peste 2.5 milioane de RON din 2014 pana in prezent. In 2017 s-a inregistrat cea mai mare valoare a profitului pentru Grupul Media Camina, si anume de 4.4 milioane de RON, cu 76% mai mult fata de anul anterior. RADIO XXI SRL (Virgin Radio sau Radio 21) Radio 21 a fost infiintat in 2007, iar din 2017 el a devenit Virgin Radio. Compania Radio XXI face parte dintr-un trust de media care detine si posturile Europa FM si Vibe FM, fiecare fiind entitate juridica separata. Din punct de vedere financiar, Radio XXI a avut incasari oscilante de la an la an. In 2017 compania a reusit sa obtina cea mai mare valoare a cifrei de afaceri din ultimii 4 ani, si anume 4.9 milioane de RON, cu 81% mai mult fata de anul precedent.In ceea ce priveste profitul, situatia nu este deloc buna pentru companie, aceasta inregistrand pierderi semnificative din 2014 pana in prezent. Daca in 2014 pierderea era de 12 milioane de RON,in 2017 aceasta s-a redus la aproape jumatate, fiind de 6.6 milioane de RON. RADIO FRANCE INTERNATIONAL ROMANIA (Radio RFI) RFI Romania este filiala postului public francez Radio France International si difuzeaza emisiuni in limba franceza si romana. Programele radioului pot fi ascultate in 6 orase importante din Romania, si anume Bucuresti, Craiova, Cluj, Iasi, Timisoara si Sibiu. In ceea ce priveste situatia financiara a RFI Romania, cifra de afaceri a companiei se invarte in jurul sumei de 3 milioane de RON. In 2017 cifra de afaceri a avut cea mai valoare inregistrata in ultimii ani, fiind de 3.4 milioane de RON, in crestere cu 10% fata de anul precedent.Despre profit putem vorbi doar incepand cu anul 2015, pana in acel an RFI inregistrand doar pierderi. 2015-2017 au fost trei ani cu profit, valori extrem de mici, insa totusi profit. Valoarea din 2017 a profitului companiei a fost de 2.170 de RON, in crestere fata de 2016 (777 RON).In ultimii ani tendinta a fost ca radio-ul sa se mute online, fiind din ce in ce mai multi ascultatori din acest mediu. Concurenta este acerba, iar cea mai buna metoda de a atrage ascultatorii este ca posturile de radio sa difuzeze muzica de calitate. Voi ce muzica ascultati?Te-ar putea interesa si: Romanii si televizorul, o prietenie sincera. 