Primul parastas pentru Răzvan Ciobanu va avea loc pe 1 iunie. Prietenii dau ultimele detalii. „Meniul va fi cu mâncarea lui preferată”

13:10

El însuși sărit de 70 de ani cu o primăvară, Gheorghe Turda recunoaște că are o slăbiciune pentru vârstnici, în special pentru cei care au ajuns la azile. De câte ori îi permite programul, le face o bucurie, cântându-le gratis. Turda este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară. Și are agenda plină