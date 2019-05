Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 30 mai 2019

08:40

Un bărbat din Târgoviște a avut parte de surpriza vieții lui, neplăcută, ce-i drept, atunci când s-a trezit și și-a văzut mașina vandalizată! Incident neplăcut la Târgovişte, unde un bărbat şi-a găsit maşina învelită în hârtie igienică (roz) şi scotch! Proprietarul autoturismului bănuieşte că a fost victima unei glume pusă la cale de nişte apropiaţi. The post Ce surpriză a avut un bărbat din Târgoviște când s-a trezit în această dimineață și s-a uitat pe geam! appeared first on Cancan.ro.