Metrorex: Extinderea cu câteva staţii a magistralei 2 în zona Pipera este o prioritate

15:40

Turul ciclist al Bihorului, încadrat la această a patra ediţie la o categorie superioară, 2.1, va aduce în Bihor, în perioada 6-9 iunie, peste 220 de sportivi, profesionişti şi amatori, respectiv 21 de echipe din ţară şi străinătate."Turul Ciclist al Bihorului este un eveniment inclus în calendarul competiţional european al Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI) şi ne mândrim cu faptul că anul acesta, după doar trei ediţii, a fost încadrat cu o treaptă mai sus faţă de ediţiile precedente, la categoria 2.1. Asta înseamnă că se asigură un standard superior de organizare şi că Oradea şi judeţul Bihor vor fi gazdele unor echipe profesioniste din eşaloanele 1, 2 şi 3 ale ciclismului mondial", a declarat, în conferinţă de presă, Mariana Macovei, din partea organizatorului, Asociaţia Club Sportiv Ciclism Marghita.Cele 21 de echipe din World Tour, Professional Continental şi Continental provin din Australia, Austria, Belarus, Brunei, Italia, Kazahstan, Paraguay, Polonia, Cehia, Slovenia, Ucraina, Ungaria şi se vor întrece pentru puncte UCI de care au nevoie pentru calificările de la Jocurile Olimpice din 2020, pentru cele cinci tricouri puse în joc (galben, alb, roşu, portocaliu şi verde), titlul de cea mai bună echipă şi pentru premii în valoare totală de 10.095 euro.Team Novak, Team Giotti Victoria - continentale - şi Naţionala României sunt cele trei echipe din România care participă la Tour of Bihor 2019.Turul ciclist se va derula pe parcursul a două etape şi două semi-etape, însumând 620 de km în total. O echipă de 20 de arbitri va superviza competiţia."Şi anul acesta propunem un traseu spectaculos ca peisaj, dar mai ales ca dificultate - 620 de km în patru zile. Păstrăm formatul de două etape şi două semi-etape, cu un contratimp în Oradea, însă mutăm etapa de finiş în căţărare la Padiş", a anunţat Sabin Andoniu, directorul tehnic al turului.Turul Bihorului este şi etapă Road Grand Tour, astfel încât aproximativ 250 de ciclişti amatori se vor alătura cursei. Ei vor avea de parcurs un total de 104 km, din care 80 km de plat sau uşor vălurit, după care urmează asaltul final al muntelui, de încă 1 h - 1 h 30. Ultimii 11 km au o pantă medie de 8%. Se va ajunge tot la Cabana Padiş, acolo unde ajung şi echipele profesioniste. Sportivii Road Grand Tour vor beneficia de acelaşi suport (arbitri, caravană auto, motorişti pentru siguranţă etc.) ca şi cicliştii profesionişti.Potrivit comisarului Sorin Indrieş, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Rutier Bihor, coloana ciclistă va fi alcătuită din 140 de sportivi, cu 45 de motociclişti, precedată de autospeciale ale Poliţiei, 40-60 de autovehicule, încheiată de autovehicule ale Ambulanţei şi Jandarmeriei. Lungimea caravanei este apreciată la câţiva kilometri, cu un timp de aşteptare de 15-20 de minute. În jur de 120 de poliţişti bihoreni vor asigura buna circulaţie pe drumurile stabilite în trasee. "În timpul celorlalte trei ediţii anterioare, nu am avut niciun incident rutier. Sperăm să fie la fel şi în acest an", a spus comisarul.Prima etapă, cu start vineri 7 iunie, va fi destinată sprinterilor, cu un tur care înconjoară judeţul Bihor, cu startul şi finalul în Piaţa Unirii. Traseul este Oradea, Leş, Salonta, Ciumeghiu, Petid, Ginta, Hidişelu de Sus, Oradea şi va avea o distanţă de 163 de kilometri.Turul Ciclist al Bihorului va continua cu semi-etapele 2A - contratimp individual, traseu Str. Matei Basarab, Str. Sucevei, Str. Avram Iancu - 2 km - şi 2B - căţărare (Oradea, Oşorhei, Aleşd, Borod, Bratca, Damiş, Beiuş, Sudrigiu, Padiş - 156 km), cele care practic vor stabili clasamentul general al competiţiei cel mai probabil, cu finiş în căţărare la Padiş. Ambele semi-etape vor avea loc sâmbătă, 8 iunie.Ultima zi a turului, duminică 9 iunie, va începe şi se va încheia în Oradea, Piaţa Unirii. Traseu: Oradea, Oşorhei, Aleşd, Pădurea Neagră, Popeşti, Suplacu de Barcău, Balc, Marghita, Săcueni, Diosig, Oradea - 183 km.Turul Bihorului va putea fi urmărit în direct, pe telefoane inteligente, pe pagina de Facebook şi pe site-ul tourofbihor.ro. Competiţia va fi filmată cu două camere fixe şi două mobile, precum şi cu o dronă.Comentatorii acestei ediţii vor fi Alex Ciocan, fondatorul Road Grand Tour şi Memo Sebastian Vrânceanu, realizator şi prezentator la Radio Guerrilla.Competiţia a fost readusă la viaţă în 2016, după 30 de ani de absenţă, având sprijinul Consiliului Judeţean Bihor prin Asociaţia de Management al Destinaţiei (AMD) Bihor şi al Primăriei Oradea, prin Visit Oradea. Parteneri sunt Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Inspectoratul de Jandarmi."CJ Bihor sprijină mai multe evenimente de marcă, prin care încercăm să promovăm destinaţiile turistice ale judeţului. Turul atinge toate micro-destinaţiile turistice din Bihor: de la Câmpia Crişurilor, Valea Ierului, Valea Barcăului, Munţii Pădurea Craiului, Felix, Oradea până în Munţii Bihor, unde se va finaliza pe platoul Padiş. Am oferit comentatorilor toate informaţiile necesare pentru aceste destinaţii", a spus directorul AMD, Norbert Banto.Turul Ciclist al Bihorului va avea şi categoria Racing Kids, cursa la care copiii îşi testează abilităţile la mersul pe bicicletă şi îşi înmulţesc cunoştinţele despre educaţie rutieră în cadrul cursului "Micul Velo Rutier". AGERPRES/(A-autor Eugenia Paşca, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)