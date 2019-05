Cel mai emoționant mesaj al lui Mădălin Ionescu. „Tu mi-ai configurat personalitatea”

14:10

Raluka este o mare iubitoare de animale, așa că de la un câine de companie a ajuns să aibă cinci! Plus câteva pisici. Și nu e singura din familie care are o astfel de slăbiciune, îi calcă pe urme mamei sale. "Am 5 copii patrupezi! I-am luat așa, pe rând, încă unul, încă unul și […] Post-ul Mamă pentru cinci căței! Raluka are grijă de patrupezi până face copii. „În spatele casei e un fel de miniadăpost” apare prima dată în Libertatea.ro.