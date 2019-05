Emoții, autenticitate și artiști de seamă în ultima gala a celui de-al doilea sezon ”Drag de România mea!” cu Fuego!

10:50

Rezultatele finale oficiale ale alegerilor europarlamentare 2019 arată că PNL este câștigătorul detașat, cu 27 la sută din voturi. Pe locul al doilea este PSD, cu 22,5 la sută din voturi, urmat foarte aproape de Alianța 2020 USR-PLUS, care are 22,4 la sută din voturi. Practic, 13.000 de voturi au făcut diferența între PSD și USR-PLUS.