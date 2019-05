Galeriile Uffizi inaugurează 14 săli noi dedicate pictorilor din Veneţia şi Florenţa

Galeriile Uffizi din Florenţa au inaugurat 14 săli noi dedicate unor pictori florentini şi veneţieni din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, în urma unor renovări care au durat un an şi care au putut fi realizate graţie unor donaţii private, informează Reuters. Sursa foto: (c) Opera Laboratori Fiorentini/Handout via REUTERSCele 14 săli noi, care au o suprafaţă totală de peste 1.100 de metri pătraţi, vor găzdui 105 opere de artă semnate de artişti din Veneţia şi Florenţa, inclusiv de Tiţian şi Tintoretto. Aceste tablouri au fost păstrate până acum în depozitele muzeului florentin, iar aproximativ o treime dintre ele nu au mai fost expuse în public de foarte mulţi ani. Sursa foto: (c) Opera Laboratori Fiorentini/Handout via REUTERS"Toţi aceşti mari maeştri s-au întors pentru a fi expuşi aici, la Galeriile Uffizi, în noi spaţii unde putem să primim mulţi vizitatori pentru a le admira lucrările", a declarat Eike Schmidt, directorul Galeriilor Uffizi."E ca şi cum un al doilea muzeu, complet nou, ar fi inaugurat în interiorul galeriei noastre", a adăugat el."Venus din Urbino", de Tiţian, a fost expusă într-o sală alături de alte două picturi şi este una dintre cele mai renumite pânze care au fost expuse în noua secţiune amenajată în cadrul celebrei galerii de artă din Florenţa.Culorile din sălile renovate au fost alese pentru a reprezenta operele pe care le găzduiesc: verde - inspirat de draperiile şi zidurile reprezentate în numeroase picturi realizate în timpul Renaşterii veneţiene - şi gri închis - pentru şcoala din Florenţa, pentru a reflecta pietrele folosite la construcţia galeriei în sine. Sursa foto: (c) Opera Laboratori Fiorentini/Handout via REUTERSPictura "Madonna del Popolo", de Federico Barocci, a fost plasată în Sala Stâlpilor, ale cărei ziduri pictate recreează atmosfera dintr-o biserică. Această sală găzduieşte o colecţie de opere de factură religioasă ce datează din perioada Contrareformei.Costul total al renovării a fost de aproximativ 700.000 de euro (780.000 de dolari). Suma include o donaţie de 100.000 de dolari, oferită pentru renovarea sălii în care este expusă pictura "Venus din Urbino" de asociaţia non-profit Friends of the Uffizi Gallery.Un membru al acestei asociaţii, Trish Savides, a contribuit cu 15.000 de dolari la renovarea picturii "Sfânta Familie", de Lorenzo Lotto. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)

