Kurile: Japonia condamnă consolidarea prezenţei militare a Rusiei în insulele disputate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, că nu este o noutate că formaţiunea pe care o conduce primeşte voturi din afara Transilvaniei şi că cei care au pus în discuţie acest lucru fie nu ştiau, fie doresc să manipuleze opinia publică.El s-a referit astfel la articole de presă şi la discuţii din mediul public care s-au referit la voturile obţinute de UDMR în diferite judeţe din ţară, altele decât cele din Transilvania."În ultima perioadă au apărut câteva chestiuni pe care e bine să le lămurim. E vorba de voturile obţinute în Vechiul Regat de către UDMR. Parcă noi în 30 de ani niciodată nu am fi primit niciun vot acolo. (...) Pe mine mă miră aceste lucruri. De 30 de ani, de fiecare dată, noi primim voturi în Vechiul Regat, mai mult sau mai puţin, şi lumea trebuie să ştie că avem organizaţii în multe judeţe. Avem în Bucureşti, avem în Bacău, acolo trăiesc comunităţi mai importante, avem în mai multe judeţe - Suceava, Constanţa, Galaţi, Vaslui, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi. Avem şi un deputat de Constanţa, am avut şi un deputat de Vâlcea, am avut deputat de Bucureşti mai demult şi de fiecare dată, şi la parlamentare, noi din aceste voturi adunate dincolo de Carpaţi, din Vechiul Regat, de obicei am obţinut mandat de deputat sau mandat de senator. Nu este o noutate, cei care se miră acum, bineînţeles, ori nu ştiau acest lucru, ori voiau să manipuleze opinia publică", a declarat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a mai comentat faptul că atunci când maghiarii îşi dau votul partidelor româneşti se spune că acesta este un lucru firesc, însă atunci când se întâmplă invers, atunci opinia publică spune că este imoral."Eu am observat că atunci când voturile maghiarilor se duc către partide româneşti toată lumea consideră că este un lucru firesc - moral, politic, legal. Dar când eventual românii votează cu noi, toată lumea spune că este imoral, ilegal, că nu e bine. Adică nu înţeleg această abordare, care este foarte periculoasă. Nu vreau să o etichetez în niciun fel ... Tot ei sunt cei care de obicei ne acuză că nu suntem deschişi către populaţia românească, că nu avem mesaje către populaţia românească şi că nu primim sprijin din partea românilor la diferite scrutinuri. Din acest punct de vedere, ceea ce am făcut noi - am avut mesaje, am încercat sa fim prezenţi în toate judeţele ţării, am pus responsabili în secţiile de votare", a spus Kelemen.Preşedintele UDMR a mai precizat joi că formaţiunea a primit la alegerile europarlamentare de duminică 472.000 de voturi, rezultat pe care îl consideră foarte bun.În urma acestui rezultat, UDMR va fi reprezentat în Parlamentul European de Iuliu Winkler, aflat la al treilea mandat, şi de Vincze Loránt, aflat la primul mandat. AGERPRES / (AS - autor: Elena Stanciu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)