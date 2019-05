Grevă în arbitrajul județean sibian! 60 dintre cei 105 arbitri s-au dat indisponibili: acuză AJF Sibiu că are datorii, din baremuri neachitate, de 100.000 de lei

15:10

Ferrari a lansat un hypercar cu sistem hybrid și o putere incredibilă: accelerează de la 0 la 100km/h în 2,5 secunde și are sub capotă 1.000 de cai putere!Noua SF90 Stradale are un motor V8 biturbo de 780 de CP și trei unităţi electrice cu o putere cumulată de 220 CP. ...