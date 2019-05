Rednic a dat asigurări că rămâne la Dinamo

Tehnicianul Mircea Rednic a dat asigurări că va continua ca antrenor principal la echipa de fotbal Dinamo şi în sezonul viitor, fiind mulţumit de condiţiile financiare promise de conducere. "Nu ştiu cine sugerează că aş pleca, eu am fost clar de la început, eu rămân. Eu am venit să rămân, nu să plec. Am venit […] Post-ul Rednic a dat asigurări că rămâne la Dinamo apare prima dată în Libertatea.ro.

