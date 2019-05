Cum arată papamobilul românesc, conceput special pentru vizita Suveranului Pontif în România / FOTO

20:00

Andreea Bănică are toate motivele de mândrie. Fiivca sa, Sofia, nu i-a moștenit doar frumusețea, ci și talentul muzical. Fiica artistei apare într-o înregistrare în timp ce cântă pe o scenă. Andreea Bănică este mai mult decât mândră de fetița sa, Sofia. "Nu am știut că poate cânta așa de frumos...!? Azi nu am fost […] Post-ul Andreea Bănică, mândră tare de fiica sa. „Nu mă moștenește, mă depășește” | VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.