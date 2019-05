Revoltă în PNL. Boc acuzat că a pierdut alegerile la Cluj în fața USR

18:15

Așa cel puțin ne anunță chiar cel care ar fi trebuit să fie promovat ca premier, adică Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook: ”Vreau să fac câteva precizări, ca lucrurile să fie extrem de clare. În urmă cu 80 de zile am intrat în politică și am dus o campanie extrem de grea, la sfârșitul căreia PNL, cu lista condusă de mine, a devenit cel mai important partid al țării, fiind preferat de 2,5 milioane de români. Am simțul măsurii și decența necesară pentru a ști că în viață și în carieră nu se ard etape, decât dacă vrei să te stingi ca o lumânare”.