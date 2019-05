CALENDAR ORTODOX 31 MAI. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 31 MAI. Sfantul Apostol Ermie a fost soldat in armata romana. I s-a cerut in timpul imparatului Antonin Piul (138-161), sa renunte la credinta in Hristos. A refuzat si a fost supus la cumplite chinuri: i...

