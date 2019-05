Andreea Ibacka, în costum popular la botezul fetiței sale! A explicat totul pe blogul ei: „N-am stat pe gânduri”

19:40

După multe certuri și împăcări, Marian Drăgulescu a divorțat de cea care i-a fost soție 9 ani. Cei doi au ajuns la notar de mai multe ori, dar și-au mai dat o șansă pe care au risipit-o acum, definitiv! Relația dintre Marian Drăgulescu și Corina a trecut prin foarte multe încercări. Nu este prima dată […] The post Marian Drăgulescu și Corina și-au spus ”Adio!”. De această dată nu mai este cale de împăcare appeared first on Cancan.ro.