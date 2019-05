Ultima oră. Avertisment meteorologic înainte de sosirea Papei Francisc în România

08:00

Bianca Pop, una dintre ispitele de la "Insula Iubirii", a spus adevărul despre intervențiile chirurgicale în scop esthetic pe care și le-a făcut. Bianca a mai spus că nu îi e ruşine de felul în care arăta înainte şi că totul reprezintă, de fapt, evoluţia ei ca femeie. Şi-a făcut buzele, pomeţii, şi-a pus botox […]