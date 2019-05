Florentin Pandele, primarul oraşului Voluntari: Îmi anunţ candidatura la preşedinţia României

13:50

Reţeaua Dedeman, maşină de făcut bani: În 2018 profitul celei mai mari companii antreprenoriale româneşti a trecut de 1 mld. lei Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială românească, a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri de 7,22 mld. lei (1,55 mld. euro) în creştere cu 14% faţă de anul anterior. Dedeman, compania controlată de fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl are cea mai extinsă reţea de magazine de bricolaj şi deţine inclusiv proiectele de birouri The Bridge din Bucureşti şi The Office din...