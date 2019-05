Asfalt de mântuială la Vatra Dornei: Turnat de câteva zile, acum se poate îndepărta uşor cu mâna - VIDEO

11:10

Cele aproximativ 20 de persoane, membre sau simpatizante ale mişcării civice Reset, adunate în faţa Universităţii Al. I. Cuza au protestat paşnic, fără scandări. „Don’t trust Tudorel Toader” sau „Tudorel Toader, the Destroyer of Romanian Justice” s-a putut citi pe pancartele afişate de protestatari. „Având în vedere ceea ce a făcut în ultima vreme Tudorel Toader ca ministru al Justiţiei, ex-ministru al Justiţiei, am decis să facem un mic protest. Îi rugăm şi pe profesorii universitari să ni se a...