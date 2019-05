Viitorul dă lovitura verii în fotbalul românesc! Gică Popescu va fi noul președinte » Când va fi prezentat

22:00

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de poloneza Magda Linette (27 de ani, 87 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-3 și s-a calificat în șaisprezecimile de finală de la Roland Garros.„Am condus în setul secund, dar mi-am pierdut concentrarea. Nu m-am simțit foarte bine astăzi. Trebuie să mai lucrez la agresivitate. Am avut unele momente de cădere. Am făcut tot ce am putut. Important este că am trecut în turul următor.Presiunea e una pozitivă. ...