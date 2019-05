Minge cu autograful lui Hagi şi ouă încondeiate, printre cadourile lui Iohannis pentru Papa Francisc

13:30

Bărbatul a povestit pentru The Sun, cum a ajuns să aibă o aventură cu „fiica lui vitregă”. „Fiica iubitei mele m-a chemat să o iau cu maşina după ce a petrecut noaptea în oraş şi mi-a mulţumit pentru serviciu printr-un sărut pasional. Acum, facem sex de fiecare data când mama ei nu este acasă. Trăiesc o nebunie”, şi-a început povestea bărbatul. „Iubita mea lucrează în IT şi este plecată tot timpul în delegaţii. Am 38 de ani şi ea 43. Partenera mea era plecată din localitate într-o noapte când fi...