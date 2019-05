Dăncilă, după întâlnirea cu Papa Francisc: Am discutat cu Suveranul Pontif despre nevoia de unitate şi solidaritate în Europa

15:10

Eu merg pe varianta, trântim guvernul şi salvăm România. Am văzut ce pot să facă PSD+ALDE şi UDMR. Am văzut cum au asasinat ecnommia prin taxe, accize, intervenţii directe, suprareglementari, deturnări de fonduri etc. Înca doi ani la fel şi FALIMENT scrie pe noi. Senatorul atrage atenţia cu privire la riscurile existente în condiţiile în care actuala coaliţie PSD-ALDE va rămâne la guvernare până la alegerile parlamentare de anul viitor: Dacă aşteptăm până după alegerile din 2020 există riscul ca...