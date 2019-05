Iulia Albu, atac la ținuta soției lui Klaus Iohannis: ”Dă cu bâta-n baltă și cu …”

12:20

O femeie în vârstă de 59 de ani din localitatea Voinești, județul Dâmbovița, a avut parte de o moarte teribilă. Concubinul ei este acuzat că din pricina unor perversiuni sexuale i-ar fi perforat colonul. Ulterior, victima a făcut septicemie și a decedat. În prezent, bărbatul în vârstă de 59 de ani este cercetat pentru viol […]